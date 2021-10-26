وصفته بـ"التاريخي".. "دفاع النواب" تشيد بقرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى بيان اليوم، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارىء تاريخي وحكيم يعبر عن الاستقرار والأمن الذي تشهده البلاد.

وأضاف، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة وماضية في تحقيق التنمية في ظل الجمهورية، وفي ظل ما تحقق من جهود ومشروعات تنموية وإنجازات على مدار 7 سنوات في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، وبعد نجاح مؤسسات الدولة وتحديدا القوات المسلحة المصرية والشرطة في القضاء على الإرهاب ودحره.