بعد موافقة "دفاع النواب".. ننشر نص تعديلات قانون المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد العوضي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الخاص بسن قائدي المركبات الآلية.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويهدف القانون الجديد، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.

كما سيتم في القانون الجديد تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع و إيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وجاء نص القانون على النحو التالي:-