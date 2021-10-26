الري: الظواهر الجوية المتطرفة التي تشهدها مصر تؤثر سلبًا على المناطق الساحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري إن الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة في ظل التغيرات المناخية، وما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة، وارتفاع منسوب سطح البحر، له تأثير سلبي خطير على المدن والمناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بعنوان "المياه والمجتمع"، في ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير الري، أن التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي، من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، أو من خلال التطوير التشريعي.

وأكد إعداد مصر لاستراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 ، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن الخطة القومية للموارد المائية، تعتمد على 4 محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، تحسين نوعية المياه، توفير مصادر مائية إضافية، تهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.