وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على توطيد الشراكة مع اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في كافة المجالات وخاصة في مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين واليابانيين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة البحث العلمي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كافة المجالات، وضرورة أن تكون مصر حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون الثنائي مع مصر وخاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية خاصة في مجال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، وخاصة في المشروعات العلمية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا في العديد من المشروعات المتميزة في مجال التعليم العالي ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التي تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتي مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، فضلاً عن التعاون مع الهيئة في توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية.

وفي ختام اللقاء، قدم عبدالغفار الشكر لنوكي ماساكي بمناسبة انتهاء عمله كسفير لليابان بالقاهرة، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المنصب.​