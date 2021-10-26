مصر للطيران توضح تفاصيل تسريب الهواء بإطار طائرتها المتجهة للمدينة المنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

اعلنت شركة مصر للطيران، عن حدوث تسريب هواء إطاري الطائرة الأمامي، أثناء هبوط طائرة الشركة، رحلة رقم 2677 من طراز بوينج B737/800، والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة أمس، وكان على متنها ١٠٩ ركاب.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة، وتم الاتصال بغرفه العمليات الرئيسيه بالقاهرة، وتم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطقم الطائر من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

وأشارت الشركة إلى أنه جاري التحقيق عن أسباب الواقعة.