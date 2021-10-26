شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تنفذ تجربة محاكاة تصريف الأمطار بعدد من المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء .

وأكد المهندس مصطفي مجاهد، أن تجربة المحاكاة تضمنت استخدام 250 معدة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي في عدد من الأنفاق من بينها نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ونفق مشتهر بمركز طوخ ونفق مزلقان ذكي بمدينة قها كما تم محاكاة التجربة بالطريق الزراعي امام قرية كفر ابو جمعه ونفق الطريق الدائري.

وأكد المهندس مصطفي مجاهد، إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات الشركة ومدى الجاهزية لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الامطار، مؤكدا الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة..

وفي الوقت نفسه، وجه برفع درجة الإستعداد بمختلف القطاعات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز مشددا على الإلتزام بإتخاذ التدابير التالية :

- مراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الامطار والأطقم العاملة عليها .

- الانتهاء من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف .

- تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى .