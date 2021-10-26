شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: أخذ مصحف من المسجد والاحتفاظ به حرام شرعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يجوز أخذ مصحف من المسجد والاحتفاظ به في المنزل من أجل الحفظ؟.. سؤال ورد اليوم الثلاثاء، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: " إخراج متاع المسجد من المسجد حرام، حتى لو أردت إصلاحه لابد أن تبلغ الإدارة، ولو أردت أن تحتفظ به بالمنزل من أجل الحفظ فلا يجوز، ومن الأولى أن تشترى لنفسك مصحفا".

كانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه: "ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ "، قائلة:" من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله : وقفته لهذا المسجد".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: " وبناءً على ذلك: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به."