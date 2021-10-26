شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تبحث مستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للقطاع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير للسياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر والتي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وحضر اللقاء مساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، وأحد المستثمرين السياحيين.

وخلال اللقاء، قام مسئولو بيت الخبرة الإيطالي، من خلال عرض تقديمي، باطلاع الوزير على ما قام به فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.

كما قاموا باطلاع الوزير بما سيقومون به من أعمال خلال الفترة القادمة ولقاءات مهنية مع المسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص لاستكمال الدراسات التي يقومون بها لتحديث هذه الاستراتيجية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة التجهيزات الخاصة بتنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القليلة القادمة لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر كان قد تعاقد على تحديثها الاتحاد المصري للغرف السياحة مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.