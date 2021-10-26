شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تختار الأقصر للاحتفال باليوم العالمى للمدن 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت منظمة الأمم المتحدة ممثلة فى برنامج المستوطنات البشرية "الهابيتات" مدينة الأقصر للإحتفال باليوم العالمي للمدن المقرر 31 أكتوبر يأتي ذلك بحضور عدد من مسؤولي المنظمة الأممية في مقدمتهم د.عرفان على المدير الأقليميى لمنظمة الأمم المتحدة " الهابيتات " والدكتورة رانيا هدية مدير مكتب مصر "للهابيتات".

ووفقا للمنظمة الأممية تأتى إحتفالية اليوم العالمي للمدن بعنوان " تكيف المدن من أجل المرونة المناخية " حيث تعاني المدن في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد من آثار التحديات والمخاطر المرتبطة بالمناخ وبالرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها المدن، إلا أنها كذلك أماكن للفرص والابتكار في تطوير حلول مستدامة للارتقاء إلى الأمام بعد حدوث اضطراب.

ولفتت المنظمة الى انه يمكن أن يؤدي بناء القدرة على التكيف والاستفادة من رأس المال الاجتماعي في المدن إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة التحديات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان، ونقاط الضعف التي يمكن التنبؤ بها. يساعد تكييف المدن من أجل المرونة المناخية المدن والسكان على الاستعداد للمخاطر التي تشكلها الصدمات والضغوط التي يمكن التنبؤ بها والتي لا يمكن التنبؤ بها والتخفيف من حدتها والاستجابة لها. لذلك، يُعد التكيف مع المناخ أحد الأولويات الرئيسية للمرونة الحضرية المستقبلية ولصحة ورفاه الناس والبيئة.