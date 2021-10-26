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تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا بدون التوجه للمرور

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القاهرة - سامية سيد - اتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس ، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

 

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى:

 

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية 

 

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها

 

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

 

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

 

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

 

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

 

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

 

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

 

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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