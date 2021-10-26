شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالهند يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد.. وينقل تحيات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم السفير وائل حامد، سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة الهند، أوراق اعتماده إلى الرئيس الهندي ‪“رام ناث كوفيند‪” وذلك اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية الهندية بالعاصمة نيودلهي،

كما اجتمع السفير المصري مع الرئيس الهندي – بحسب بيان للخارجية المصرية - حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والشعب الهندييّن، وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأعرب عن تطلعه لأن تشهد فترة مهمته في الهند نمواً بمختلف مجالات العلاقات الثنائية، وأهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانب الهندي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والزراعة وبناء القدرات، وكذلك نقل التجارب المصرية الرائدة في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات وبناء المدن الذكية، منوهًا إلى ما توفره بيئة الاستثمار في مصر من مزايا تفضيلية لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.

أضاف السفير المصري أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة تدعو للمزيد من التعاون بين مصر والهند، فضلاً عن أهمية تنسيق المواقف في المنظمات متعددة الأطراف، ومن بينها مجلس الأمن، في ضوء عضوية الهند غير الدائمة بالمجلس خلال عامي 2021-2022.

من جانبه، طلب الرئيس الهندي نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعرباً عن تمنياته بالمزيد من التوفيق في جهود التنمية والتطور التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً الأولوية التي تقدمها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر والتي تمثل ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وعنصراً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.