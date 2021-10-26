شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 12.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين متأثرة بقرار إلغاء الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 754.606 مليار جنيه، متأثرة بقرار إلغاء حالة الطوارئ.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 11455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13756 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 4486 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 3372 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 4219 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.