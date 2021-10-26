شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 12.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين متأثرة بقرار إلغاء الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 3372 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 4219 نقطة.
في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.