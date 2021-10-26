شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمطار رعدية تمتد للوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة