شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لا توجد آثار جانبية خطيرة للقاحات كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن لقاح واحد فقط هو الذى أجيز عالميا للأطفال للوقاية من كورونا، ونحن ندرس هذا النوع.

وأضاف عوض تاج الدين، إن لقاح كورونا أجيز للحوامل والمرضعات، موضحا أن الأنواع التى تم تسجيلها سيتم استخدامها فى مصر، موضحا أن السيدة الحامل تضمن حماية للطفل بعد الـ 6 شهور الأولى من ولادة الطفل.

وتابع: وصلنا إلى استخدام 32 مليون جرعة، ولم يتم تسجيل أى أثار جانبية للقاحات كورونا، موضحا أن الآثار الجانبية الخطيرة لم تسجل لدينا، حيث أن الأعراض تكون خفيفة بعد تلقى اللقاح.



















































































