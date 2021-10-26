شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: رئيس وزراء السودان فى منزلى للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن رئيس الوزراء السودانى موجود في منزله، قائلا: "موجود فى منزلى للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الثلاثاء، بالخرطوم، ونقلته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيط بالبلد وكان يعمل بلا دوافع شخصية.

وتابع: "ممكن أن نختار في المستقبل بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه".

وأكد البرهان، كنا قد بدأنا نجني مكاسب حقيقية وخشينا أن تضيع بسبب التنازع والتشظي والأنانية السياسية.

ولفت إلى أن الحكومة المقبلة لن تشمل أي قوى سياسية وسنعمل لأن تكون من كفاءات وطنية مستقلة.