شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان: حكومة حمدوك أهملت معالجة الأزمات.. ونريد أن نعيد للثورة بريقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش يريد أن يعيد لثورة السودانيين بريقها، مشيراً فى كلمته التى يلقيها لشعب السودان بعد يوم من القرارات الاستثنائية التى تم اتخاذها أمس إلى أن حكومة عبد الله حمدوك التى تم حلها أهملت معالجة الكثير من الأزمات.

وخلال كلمته التى أذاعتها فضائية إكسترا نيوز، قال البرهان إن القوات المسلحة رفضت سيطرة أى جهة أو حزب على السودان، وتنازلت لتحقيق أمنيات الشعب السودانى بحكومة مدنية، لافتا إلى أن حالة من عدم الثقة وقعت بين الأطراف الانتقالية بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا بسبب ممارسات الحكومة.

وتابع المسئول السودانى، اتفقنا مع الشعب عندما حضر إلى القيادة العامة على شعارات العدالة والحرية والمساواة، وقدمنا كل ما يمكن من تنازل لتحقيق أمنيات الشعب السوداني بحكومة مدنية.

وأشار إلى أن الفترة الانتقالية مرت بكل تجاذباتها إلى أن وصلت إلى أمور استدعت التوقف أكثر من مرة مع رئيس الوزراء، مضيفا أن المحاصصة أدخلت السودان في مرحلة تشظ سياسي.

وأوضح أنه تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من مجموعة معينة، وتم إقصاء الآخرين بما فيها القوات المسلحة، وأن مجموعة فى قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب القوى الأخرى، مضيفًا: "شعرنا بوجود عداء واستهداف للمؤسسة العسكرية".

وأضاف البرهان : شهدنا محاولات من "مجموعة محددة" للاستفراد بالفترة الانتقالية بشكل يهدد أمن البلد وسلامتها، لذا اقترحنا علي حمدوك توسيع المشاركة السياسية ورأب الانقسام الذي تعيشه القوي السياسية.

وجدد البرهان تأكيده علي أن الجيش السوداني ليس لديه "مساع"، وإنما مسئوليه تجاه وطننا لمنع الانزلاق إلى مصير يخشاه الجميع.