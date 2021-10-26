النيابة الإدارية: حلف اليمين لـ359 معاونًا جديدًا 2 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت النيابة الإدارية أن مراسم حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد ستكون الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء بأن حلف اليمين سيكون في التاسعة صباحًا بمقر وزارة العدل في لاظوغلي.

وشددت النيابة الإدارية على معاوني النيابة الجدد بالالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - الوشاح الخاص بالنيابة).

وقالت إنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.

ويأتي ذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021 بتعيين 359 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.