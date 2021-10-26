تأجيل دعوى تطالب بتغريم الفنان محمد رمضان لامتناعه عن تصوير فيلم "بطل عادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنان محمد رمضان بتغريمة 12.5 مليون جنيه، لامتناعه عن تصوير فيلم "بطل عادى" للحكم نهاية أكتوبر الجاري.

وسبق وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ مالي قدره 12 ونصف مليون جنيه مصري، لإحدى شركات الإنتاج بسبب عدم التزامه بالعقد الذي وقعه معها لأداء بطولة أحد الأفلام السينمائية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، في وقت سابق، قد حجزت الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منح أي تصاريح، للحكم في جلسة يوم 28 نوفمبر المقبل.