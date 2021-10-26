ضبط شخص أطلق النار على 3 آخرين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص بسوهاج ومقتلهم لخلافات بينهم.

تلقي مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز، ووفاة (3 أشخاص) إثر إصابتهم بأعيرة نارية قام (مزارع، مقيم بذات القرية) بإطلاقها عليهم من سلاح ناري كان بحوزته لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بذات القرية وذلك حال تواجدهم بالأرض محل النزاع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و100 طلقة لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.