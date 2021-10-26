"لمس جسمي".. طالبة تتهم شخصًا بالتحرش داخل أتوبيس في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حررت كنزي وائل، طالبة، محضرًا بقسم شرطة المعادي اتهمت فيه شخصًا بالتحرش بها داخل أتوبيس بالمعادي.

وقالت كنزي في فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تعرضت لأسوأ موقف يمكن أن تتعرض لها فتاة "في الأتوبيس وأنا راجعه من التمرين.. لقيت راجل قعد ورايا فحسيت بحاجه غريب".

وأضافت الطالبة التي انهمرت دموعها أثناء حديثها أنها غيّرت مكان جلوسها في الأتوبيس، لكنها فوجئت بذات الشخص يجلس ورائها.. ولقيته عدى إيده من جمب الكرسي ولمسني وحط إيده على جسمي".

"حضرتك بتعمل إيه" كلمات واجهت بها الطالبة من يجلس ورائها، فردّ قائلًا: "أنا راجل كبير هعمل إيه.. وأنا معملتش حاجه". صرخت كنزي داخل الأتوبيس فتجمع الناس حوله وأمسكوا به ثم سلموه لقسم الشرطة.

وأكدت أنها لن تترك حقها وستواصل مقاضاة المتهم، ولذا حررت محضرًا حمل رقم 16696 لسنة 2021 وتباشر النيابة التحقيق.