البابا تواضروس عن إلغاء حالة الطوارئ: ثمرة لجهود الدولة على مدار 8 سنوات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ثمنت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ ٢٠١٧ ومن قبلها أعوام كثيرة. بحسب بيان صحفي.

وقال البابا تواضروس، إن هذا القرار هو ثمرة طبيعية للجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية خلال ثماني سنوات، ولا سيما في حربها ضد الإرهاب، وفي معركة التنمية، الأمر الذي أوصلنا لحالة الاستقرار التي انتظرناها طويلًا.

وأضاف: ونتذكر في هذا السياق، بكل التقدير، دماء شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة التي كانت بمثابة الجسر الآمن الذي عبر عليه الوطن إلى بر الأمان، تمهيدًا للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

سنظل نصلي لكي يحفظ الرب مصر ورئيسها ومؤسساتها وكل أبنائها المخلصين، وأن يحل بسلامه على الجميع، ليبقى وطننا الغالي آمنٌ مستقرٌ على الدوام.