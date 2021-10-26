تجديد اعتماد الأيزو للشركة المصرية للمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

حصلت الشركة المصرية للمطارات علي تجديد اعتماد الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ لجودة أداء العمل داخل مقر الشركة، وذلك بعد المراجعات التي تمت خلال الفترة الماضية من جانب شركة SGS المانحة، وتم تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة للاعتماد.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الشكر لفريق المطابقة والسلامة والجودة بالشركة المصرية للمطارات برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم، لمجهوداتهم في تجديد اعتماد الأيزو لمقر شركتهم وعدد من المطارات المصرية، التي حصلت مؤخرا على هذا الاعتماد، بالتعاون مع فريق الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة تحت إدارة الدكتور وليد عبد المجيد.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على ضرورة تبنى مفهوم الجودة الشاملة في أداء الأعمال داخل جميع المطارات ومقار الشركات والمرافق بقطاع الطيران المدني، بما يعزز من معدلات الأمن والسلامة وجودة التشغيل وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين عبر المطارات المصرية.