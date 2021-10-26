البحوث الإسلامية: تخصيص ركنا للفتوى بمعرض الكتاب بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تخصيص ركنا للفتوى بمعرض الكتاب بساقية الصاوي.

وأوضح المجمع في بيان له، الثلاثاء، أن رواد المعرض بدأوا الحصول على خدمة الفتوى خاصة من الشباب والفتيات، وتستهدف تلك الخدمة التي يشارك فيها أمناء الفتوى من وعاظ وواعظات الأزهر الإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وتقديم أجوبة شافية، في إطار المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وتلقى أمناء الفتوى بالمعرض الكثير من الأسئلة منها ما يتعلق بمرحلة الشباب، مثل: الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن تخصيص ركن للفتوى ضمن جناح المجمع المشارك في فعاليات المعرض؛ يأتي انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.