دورة تدريبية بمنظمة خريجي الأزهر حول تطوير مهارات الحاسب لتأهيل الوافدين لسوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية المجانية حول تطوير مهارات الحاسب الآلي؛ لتأهيل الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر لسوق العمل التكنولوجي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم، أن الدورة تهدف إلى توعية الطلاب الوافدين باستخدام التطبيقات التكنولوجية في العمل، ويشارك فيها 17 طالبا، من بينهم رؤساء الاتحادات والباحثين بالماجستير والدكتوراه بالأزهر من دول: " ليبيا - فلسطين - الجزائر - المغرب - أندونيسيا - ماليزيا - نيجيريا - الفلبين ".

وقال الدكتور عبدالدايم نصير، المستشار العلمي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأمين العام للمنظمة، إن الدورة تأتي في إطار حرص المنظمة على إكساب الطلاب الوافدين مهارات الحاسب الآلي، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة تهتم بطلاب الكليات الشرعية على وجه خاص من أجل مساعدتهم في البحث العلمي، مشيرا إلى عزم المنظمة استكمال وتكثيف هذا النوع من الدورات لتعم الفائدة على العديد من الطلاب الوافدين بما يساعدهم على تطوير الخبرات وشحذها وإكساب الملتحقين بها بمهارات جديدة تواكب تطورات العصر.

يحاضر بالدورة أحمد رمضان، المحاضر ببرنامج التعليم عن بعد لتدريس العلوم الإسلامية والعربية الذي تشرف عليه المنظمة، يركز خلال الدورة مع الطلاب على أهم الصعوبات والإشكالات التي تواجه الباحثين في الرسائل العلمية من خلال استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية المختلفة وتبسيطها وتوضيحها للملتحقين بالدورة بشكل ميسر.