وزير الري: مصر تدير كل نقطة مياه بكفاءة.. والري الحديث أصبح فرض عين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، عددًا من المزارعين الفائزين بجائزة أفضل مزارع في الجلسة الثانية لثالث أيام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

قال عبد العاطي إن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة لتحقيق ما يُعرف بالأمن المائي؛ منها تحسين نوعية المياه وتحسين كفاءة توصيلها إلى المستخدمين.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن التحول إلى الري الحديث أصبح فرض عين وليس رفاهية، لافتًا إلى أن مصر تدير كل نقطة مياه بكفاءة.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مضيفًا أن أساليب الري الحديثة تضاعف من المحصول وتوفر في مستلزمات الإنتاج.