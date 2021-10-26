شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 691 مشروع أخضر ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 وسوف يتم إطلاق تلك الاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية فى جلاسكو نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستيراتيجية، تضم مجالات كلاً من التخفيف والتكيف ، مؤكدة أن الإستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت الحكومة فى ظل جائحة كورونا بتخضير موازنة الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سوف نصل فى عام 2021/2022 إلى 691 مشروع أخضر، ونأمل أن نصل إلى أن تكون 30% من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.

جدير بالذكر أن استراتيجية الطاقـة المتكاملـة و المسـتدامة حتـى عـام 2035 ، أهدافا للطاقة المتجددة بحيث تبلغ 30 %مـن مزيج الطاقـة الكهربائية بحلول 2022 وحوالى 40% بحلـول 2035.