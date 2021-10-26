شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة تمتد للوجه البحرى والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة اليوم، الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى وجود فرص أمطار خفيفة غدا، الأربعاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص الأمطار تكون خفيفة ليوم الخميس المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم، الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.