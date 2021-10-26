شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بداية فصل الشتاء وعدد أيامه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بداية فصل الشتاء، لذلك ينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل فصول السنة المتبقية ومدتها خلال العام الجارى كما يلى:

- فصل الخريف:

موعده: بدأ الأربعاء 22 سبتمبر

طوله: 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة

- فصل الشتاء:

موعده : يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر

طوله: 88 يوما و 23 ساعة و 35 دقيقة

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة.