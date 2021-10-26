شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يشيد بإلغاء الطوارئ: دليل على الاستقرار الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أعضاء اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا عن سعادتهم بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدين أن القرار سيكون له عائد قوى على الاقتصاد المصري واتضح ذلك جليا فى الارتفاع المباشر لمؤشرات البورصة فى تعاملاتها.

ورحب مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تجديد حالة الطوارئ وإلغائها في جميع أنحاء البلاد.

وقال رجب، إن هذا القرار يدل على استقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وثقة القيادة السياسية فى أجهزتها الأمنية وجيشها القوي على الحدود، بعد ما قدموه من تضحيات في حربهم مع الإرهاب.

وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن القرار سيكون له عائد قوي على الاقتصاد المصري وانتعاش السياحة التي بدأت في التعافي، بعد ما أصابها من جراء حادث الطائرة الروسية، وفوق ذلك كله فهذا القرار هو بمثابة رسالة إلى العالم أجمع مؤداها أن مصر قد عاد لها الأمان والاستقرار.

ودعا مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، جميع أفراد الشعب المصري إلى أن يلتحموا مع الأجهزة الأمنية كافة، وأن يكونوا عينًا لهم للحفاظ على ما تم اكتسابه، قائلًا: تحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه.