شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: إيقاف العمل بـ"الطوارىء" طفرة سياسية تعكس الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إيقاف العمل بقانون الطوارئ بعد أكثر من 40 عاما من العمل به وتمديده.

وقال رئيس الأساقفة، إن قرار الرئيس يؤكد على استقرار البلاد، بعدما عبرت منعطفًا صعبًا في تاريخها الحديث تمكنت من خلاله أن تمشى فى مسارين محاربة الإرهاب من ناحية والتنمية من ناحية أخرى، مؤكدًا أن القرار يشكل طفرة سياسية.

وأكد رئيس الأساقفة، إن قرار إلغاء العمل بقانون الطوارئ يشجع الاستثمار الأجنبي في مصر، ويعطى بارقة أمل للقطاع السياحي، ومن ثم الاستمرار فى برامج النمو والإصلاح الاقتصادى.

ووجه رئيس الأساقفة شكره لأجهزة الدولة المصرية على ما بذلته طوال السنوات الماضية من جهود مضنية في مكافحة الإرهاب حتى جاء اليوم الذى يتم فيه تعطيل العمل بقانون الطوارئ.