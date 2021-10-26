شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 20 مقهى ومطعم ومحل مخالف بحدائق الأهرام بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظه الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 20 مقهي ومحل تجاري ومطعم مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما يجري المتابعه الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية لأجهزة حي الهرم بمتابعه توفيق جمال رئيس قطاع هضبه الأهرام.

تم تنفيذ الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفه دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائيه والمخالفات والتعديات والاشغالات بالاحياء والمراكز والمدن وتحت اشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.