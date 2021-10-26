شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل لجنة التوفيق بالمنازعات لوزارة الثقافة للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل بنقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات الأولى لوزارة الثقافة من شارع العادل أبو بكر خلف سنترال الزمالك بالقاهرة، إلى 44 شارع المساحة في الدقي بمحافظة الجيزة.

كما نشرت الجريدة قرار بنقل مقر اللجنتين الأولى والثانية للجان التوفيق في المنازعات لمحافظة دمياط، من مبنى ديوان عام المحافظة إلى مبنى الخليل بباب الحرث بدمياط.