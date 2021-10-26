شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة كبدة مجهولة المصدر خلال حملة بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الزاوية الحمراء، شمال القاهرة، برئاسة هشام عصمت عبد الحميد، حملة مكبرة للتفتيش على السلع الاستهلاكية بالمحال، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري برئاسة الدكتورة حنان حليم، أسفرت عن تحرير محضر تحفظ على 100 كجم من الكبدة المستوردة مجهولة المصدر من أحد المطاعم لحين صدور اذن النيابة بالتعامل، كما تم إعدام كمية من منصنعات اللحوم الفاسده من احد محال الجزارة.

وفى السياق قاد محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا حملة على المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والمحلات التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية ومحاربة السوق السوداء ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع كما تفقد حى روض الفرج بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية من رصف وتركيب بلاط الانترلوك ببعض شوارع الحى مؤكدا على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شن حى روض الفرج برئاسة عبد الحميد ابو العزم حملة أسفرت عن ضبط وايقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار 121 شارع شبرا.