أحرق الجثة ودفنها.. تفاصيل قتل شخص لعامل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بسوهاج ومقتله، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز يفيد بغياب شقيقه عامل، مقيم بذات الناحية عن مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات برئاسة الرائد عمرو المدني رئيس مباحث مركز جهينة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة مقتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما.

وفى سبيل ذلك استدرج المجني عليه لأحد الأماكن بدائرة المركز بسيارة "نقل خاصة بالجاني" وأطلق عليه عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من وفاته، وعقب ذلك استولى على إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه وسكب عليه سائل سريع الاشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفائه بوضع الأتربة والرمال عليه.

كما أرشد المتهم عن مكان الضحية، والسلاحين والسيارة المستخدمين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.