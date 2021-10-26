صفعه ودفعه على الأرض.. ضبط عاطل تسبب في وفاة شخص بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بالقاهرة لتسببه في وفاة شخص إثر تعديه عليه بالضرب والدفع بسبب خلافات سابقة.

تلقي قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم لتسببه في وفاة شقيقه بالمعاش.

وأضاف أن شقيقه توفيَّ أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضًا وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.