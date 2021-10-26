إصابة 3 سيدات وفتاتين في حادث تصادم بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت ٣ سيدات وفتاتان في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي نطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الزراعي بقرية السعودية التابعة لمركز العياط.

انتقل مأمور المركز إلى محل الحادث رفقة قوة أمنية تحت إشراف العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين مدعومين بونش إغاثة تابع للإدارة العامة للمرور.

تبين بالفحص اصطدام سيارتين ربع نقل بالطريق المُشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات وفتاتين اثنتين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابات الخمس إلى مستشفى العياط المركزي، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة.