الداخلية: ضبط 9911 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9911 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9877 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 34 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 1006 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 252 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1606 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.