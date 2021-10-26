"مبروك كسبت جائزة".. حيلة سيدة وزوجها للنصب على المواطنين بالهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الأموال العامة نشاط سيدة وزوجها تخصصا في النصب على المواطنين إلكترونيا.

تحريات مباحث الأموال العامة أكدت ممارسة سيدة وزوجها نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الاتصال الهاتفى العشوائى بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفى خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الاتصالات، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم تحت زعم تحديث البيانات أو فوزهم بجوائز مالية "خلافاً للحقيقة".

تبين استخدام المتهمين البيانات المستولى عليها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشراء بضائع ومنتجات تجارية.

كما أضافت التحريات إجراء الزوجين العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني لشراء هواتف محمولة، وحتى يكونا بمنأى عن ضبطهما واكتشاف أمرهما يتقابلا مع مندوبي تلك الشركات حال استلامهما البضائع بإسم منتحل وأماكن عامة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الهرم بحيازتها (4 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامى – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى "رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكترونى تحوى أكواد لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات – صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية – إيصالات إستلام منسوبة لشركات التسوق الإلكترونى تفيد استلامها الشحنات باسم منتحل – أرقام مختصرة "الخط الساخن " للعديد من شركات التسوق الإلكترونى" – علب كرتونية منسوبة للعديد من شركات التسوق الإلكترونى العاملة بالبلاد).

بمواجهتها اعترفت بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى،

و جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.