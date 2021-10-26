شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية: لدينا 450 خادما وجهود مشتركة مع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى رياض، نائب الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية إن المعنية لديها برنامج تحسين المسكن وبرنامج عن التنمية البيئية وحزمة برامج بناء السلام بها 3 برامج كبار لمناهضة العنف ضد الأطفال ويوجد جهد مشترك مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وتم تغطية 9 نقاط رئيسية أهمها العنف ضد الطفل وندرك اليوم خطورة الإنترنت على الأطفال من الاستخدام السئ

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لمشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة، بالتعاون بين الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بدعم من الاتحاد الأوروبى أن الجمعية والأسقفية لهم برتوكولات مع جهات عديدة مع وزارة الهجرة ومع تعليم الكبار ومع وزارة القوى العاملة فى تدريب الشباب فى منع فكرة الهجرة عبر البحر تقوم بها وزارة الهجرة والقوى العاملة معاووصلنا لما يقرب من500 ألف منتفع معظمها فى الصعيد.

وتابع أن الأسقفية والجمعية يخدم فيهم 450 خادم يعملون فى ظروف قاسية فى الميدان ومنهم فى الميدان أيضا ويوجد أيضا 350 إلى400 متطوع ويوجد 50 متطوع ويعطوا خبرات فى المجالات المختلفة.

ودعا للمؤتمر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يقام بحضور الأنبا يوليوس المسؤول عن أسقفية الخدمات ورئيس مجلس إدارة الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية وعدد من الوزراء والمسؤولين.



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