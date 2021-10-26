شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: استمرار حملة "انزل واطمن" حتى 15 ديسمبر ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 5 فحوصات طبية أساسية ضمن حملة (انزل واطمن) للفحص الطبى الشامل الدورى السنوى المجانى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، والتى انطلقت فعالياتها بداية من 15 أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة شهرين حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الحملة تتضمن إجراء 5 فحوصات طبية أساسية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وهم فحوصات "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، قياس السكر العشوائي"، للاطمئنان على صحتهم، وخاصة المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت الهيئة، أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبى الشامل الدورى الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

وتابعت الهيئة، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبى الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

واستكملت الهيئة، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن) ببورسعيد، فريق طبى مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعى التأمين الصحى الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم إحالة أى منتفع من منتفعى التأمين الصحى الشامل حال اكتشاف أى مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقى العلاج والخدمات والرعاية الصحية اللازمة له وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن حملة (انزل واطمن)، حملة سنوية تستهدف الاطمئنان بشكل دورى على صحة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها أو احتوائها والسيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.