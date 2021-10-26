شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع إشغالات بالبراجيل وامبابة والمنيرة والوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلقت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حي شمال 4 محلات لمخالفة مواعيد الغلق بشمال، كما تم شن حملة لرفع الإشغالات بشوارع قطاع إمبابة والمنيرة الشرقية أسفرت عن مصادرة 113 إشغالا.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات بقطاع البراجيل وعزبة المطار وتم مصادرة عربة فول و40 حالة إشغال، كما تم رفع كفاءة الأرصفة بمحيط المدارس بنطاق الحى و رفع الأعمدة من على جانبى شارع بشتيل تمهيدا لتطوير ورصف الشارع ووضع أعمدة بذراعين بالجزيرة الوسطى بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال

كما أزالت أجهزة حى الوراق بالجيزة، برئاسة هانى السيسى، أكشاك مخالفة متعدية على سور محطة مياه الوراق، بالتعاون مع قسم شرطة الوراق وشرطة المرافق.

تم تنفيذ الحملات في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه الدورية للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة للمحال العامة، وشن حملات لرفع الإشغالات بشكل يومى.

وفى سياق متصل، واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات رصف وتطوير عددا من الشوارع الفرعية لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه الإنتهاء من أعمال تطوير الطرق المدرجة بخطط العمل.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بتنفيذ عملية رصف وتطوير شارعي ترعة السيسي وزغلول نطاق حي الهرم، وذلك ضمن خطة التطوير والمنطقة المحيطة بشارع الأربعين والمنصورية ومحور ترسا.