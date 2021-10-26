شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد بعد قليل مراسم توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطرى بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، تمهيدا للقاء سكرتير عام المنظمة، ثم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القطرى.

وخلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعدد من مسئولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي.

خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التى يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التى يجرى التباحث بشأنها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الاهتمام بالعلاقات الثنائية متبادل، حيث هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز كل جوانب التعاون الممكن مع مصر.

وفى هذا الصدد، أكد لومير تخصيص 1.6 مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو، وأنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجارى.

كما أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى فرص التعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر، فى ضوء تخصيص الحكومة الفرنسية 7 مليارات يورو استثمارات فى هذا المجال.

واختتم لومير حديثه بالتأكيد على متابعته المتواصلة لموضوعات التعاون مع مصر، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والسريع لكافة البنود التى تضمنتها حزمة التمويل الفرنسية إلى مصر.