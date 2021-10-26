شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعين نائبا مختصا بملف النظافة فى كل حى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً لمتابعة انتظام سير العمل بنطاق الأحياء ونسب تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل وحدة محلية، بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومدير مديرية الطرق ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومديرى الإدارات المعنية بالمحافظة .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ خلال الاجتماع أشار، إلى عزم الدولة إنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة لربط أحياء المحافظة والتى من شأنها التقليل من الكثافات المرورية على المحاور الرئيسية والحد من الإزدحامات، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بأعمال التطوير الجارية لتمكين الشركات المنفذة من إنهاء الأعمال بها وفق الجداول الزمنية المعلنة وتوقيع الغرامات المنصوص عليها حال تأخر أى منها فى تسليم الأعمال.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بإتخاذ ما يلزم نحو تطعيم الموظفين والعاملين بكل حى بالتنسيق مع مديرية الصحة وتشديد أعمال المتابعة والرقابة لمخالفات قائدى مركبات التوك توك والخاصة بالسير بالشوارع الرئيسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فوراً بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا المنع التام لإنتظار السيارات وحالات الإشغال أعلى الأرصفة والجزر الوسطى، والتوسع فى أعمال تنظيم المواقف ونقل العشوائية منها لأخرى حضارية وإستغلال الأراضى الفضاء كساحات إنتظار بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى، ومراقبة إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية وإلزام أصحاب المطاعم بتوفير صناديق قمامة أمام كل منها لمنع إلقاء المخلفات.

وفى شأن أعمال النظافة وجه راشد باستحداث منصب "نائب رئيس حى لشئون النظافة " وتعيين إدارة معاونة له بكل حى لمتابعة منظومة النظافة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بها لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات، وتوفير الأعداد اللازمة من العاملين لتغطية كافة القطاعات.

وتابع المحافظ جهود حى الهرم بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات المرافق لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى مدينة هضبة الأهرام، موجهاً بتكثيف الجهود للقضاء على كافة مظاهر العشوائية التى يعانى منها سكان المدينة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بتعيين شركة الأمن لبدء تسلمها العمل بالمدينة، ورفع تقرير يومى بالنتائج.