شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى قضاة مصر: الرئيس السيسى شارك المصريين فرحتهم بإلغاء حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس نادى قضاة مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك المصريين فرحتهم بإنهاء فرض حالة الطوارئ، وأن هذا يحمل الكثير من المعاني التى من بينها أن قائد الشعب يشاركهم الفرحة بالقرار، وهو نتاج سعى بالكفاح والتضحية والعمل الجاد.

واضاف عبد المحسن عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، هنيئًا للشعب المصرى هذا القرار العظيم الذي نثمنه شكلًا وموضوعًا، لأنه أتى بإرادة حقيقية مصرية، بعيدًا عن أى ضغوط، ويكشف حالة الاستقرار والأمن والأمان التى تعيشها الدولة.