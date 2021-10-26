شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر ينفذ حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية ورفع إشغالات الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمناطق مختلفة بالمدينة، وذلك بإشراف نواب رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع أمن الجهاز، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات بشارع مكة بالحى السابع بالمجاورتين الأولى والثانية، وبالحى الثامن أمام المجاورة الثانية وشارع جمال عبد الناصر، كما تم رفع الإشغالات من باعة جائلين وأكشاك صاج بالمنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى إزالة عشش وأماكن فرز للقمامة على وصلة دهشور أمام التوسعات الشرقية، ومتابعة شكوى تغيير نشاط بالحى 12 بالمجاورة 6.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على عدم التهاون فى تطبيق القانون ومحاربة أى شكل من أشكال العشوائية مع استمرار المتابعة والرصد، وسرعة التعامل مع المخالفات.