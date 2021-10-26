شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 34 ألف راكب على متن 307 رحلات جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، أكثر من 34 ألف راكب، وذلك على متن 301 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر فى المطار، من المنتظر أن يغادر المطار 154رحلة جوية تقل على متنها 19024 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا موسكو كييف مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 153 رحلة تنقل على متنها15450 راكب قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك زيورخ تورنتو نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول ميلانو كييف أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.