شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة نمساوية تبرز قرار الرئيس السيسى رفع حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة فينر تسايتونج النمساوية واسعة الانتشار اليوم الثلاثاء، قرار رفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لحالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد أربعة أعوام ونصف العام.

ولفتت الصحيفة إلى قول الرئيس أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع الرئيس السيسى:"وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".