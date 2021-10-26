شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الاتحاد الأوروبى من أهم شركاء التنمية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لقاءا مع أوليفر فارهيلى مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى، حيث أثنى عبد العاطى على دور الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع المياه فى مصر سواء من خلال الدعم الفنى أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية الأمر الذى يعتبر مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتى يمكن لمصر والاتحاد الأوروبى تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار فى هذه المجالات.

ومن جانبه، أشار اوليفر، أن الاتحاد الأوروبى يعطى الأولوية لملف المياه، كونه محدد رئيسى للتنمية المستدامة، وما يرتبط بها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، مبديا تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، باعتباره المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.