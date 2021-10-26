شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل اليوم 7520 راكبا لوجهات دولية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران اليوم الثلاثاء 71 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، دوسلدورف، ميلانو، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، و17 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7520 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكوم المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.