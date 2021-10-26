شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية عن إلغاء حالة الطوارئ: مصر تسير بخطى ثابتة لبر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد، فى خطوة تاريخية تعكس استقرارً حقيقيّ لمؤسسات الدولة، والتى تسير بخطى ثابتة لبر الأمان، بعد سنوات من الكفاح والعمل الجاد للقيادة السياسية المخلصة.

وقال رئيس الإنجيلية: "تحقق الدولة المصرية يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، والقرار التاريخى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ خير دليل، و الذى سيساهم بفاعلية فى نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، التى تحقق طموحات وأحلام المصريين".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فى ظل التطورات السريعة والإنجازات المتلاحقة فى مصر، أثبتت القيادة السياسية أن مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق بها دولة القانون والحقوق".